Brons voor Krol op 1.500 meter, Nuis schrikt van zichzelf in Salt Lake City

Thomas Krol heeft de stijgende lijn te pakken op de 1.500 meter. Na mindere resultaten bij de eerste twee wereldbekers van het seizoen, eindigde hij in Salt Lake City op het podium. Krol pakte het brons achter winnaar Joey Mantia en Ning Zhongyan. Krol, die tegen de Japanner Takuro Oda reed, startte snel. In de laatste ronde stortte hij in, maar alsnog zette hij 1.41.89 neer. "Ik ben er niet ontevreden mee. De tijd is prima", analyseerde Krol zijn race. "Gezien de korte tijd dat we hier zijn, was het niet realistisch om voor een wondertijd te gaan." Kjeld Nuis, de wereldrecordhouder op de 1.500 meter, stelde teleur. Net als Krol ging ook Nuis stuk in het laatste gedeelte van zijn race. Hij eindigde met 1.43,04 zelfs buiten de toptien. Nuis schrikt van zichzelf "Ik schrik er zelf ook van, eerlijk gezegd", was de eerste reactie van Nuis. "Ik kan de vinger niet op de zere plek leggen, ik heb geen idee. Dit is niet waarvoor ik hier gekomen ben." Nuis: "Natuurlijk maak ik me zorgen. Ik ben goed voorbereid, heb gedaan wat ik de afgelopen twee keer hier gedaan heb. Toen had ik twee keer een gouden medaille om m'n nek. Waarom dat nu niet zo is, dat weet ik niet." Bekijk in de carrousel de reacties van Krol en Nuis:

Wesly Dijs startte in de eerste rit en verpulverde zijn persoonlijk record. Hij was met 1.42,38 ruim twee seconden sneller dan hij ooit was geweest en dat leverde hem een vierde plaats op. Patrick Roest en Jan Blokhuijsen, die tegen elkaar reden, kwamen niet in de buurt van het podium. Roest, die vrijdag tweede werd op de 5.000 meter, won de rit van Blokhuijsen, maar eindigde met 1.44,19 als achttiende. Blokhuijsen zette 1.45,37 neer en eindigde als twintigste en laatste. Bekijk hieronder in de carrousel het schaatsprogramma van dit weekeinde:

De massastart werd gewonnen door Bart Swings. De Belg kwam voor de vijfde keer in zijn carrière als winnaar over de streep op dit onderdeel. Viktor Hald Thorup kwam als tweede over de finish en eindigde zodoende voor het eerst op het wereldbekerpodium. Jorrit Bergsma kwam er niet aan te pas op de massastart in Salt Lake City. Korte tijd reed hij in de kopgroep, maar toen de beslissende demarrage plaatsvond, kon de Nederlander geen aansluiting vinden. Hij werd uiteindelijk zesde.

