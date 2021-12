Weer Nederlands record voor Kok, die als eerste onder de 37 seconden duikt

"Dat voelde heel gek", aldus Kok. "Normaal gesproken voel je iemand naast je, maar nu niet." Mede door de vreemde start van de race, voelde Kok haar eerste 36'er niet aankomen. "Het voelde niet als een goede rit. Ik had een paar missers. Het liefst zou ik er nog één rijden, om te zien of het nog harder kan. Ik denk dat het kan."

Kok reed tegen Jutta Leerdam, voor wie het aan de start al misging. Leerdam dacht dat het een valse start was en bleef staan, terwijl Kok wel doorreed. De 22-jarige Leerdam, die vrijdag nog zevende werd bij de eerste 500 meter van het weekend, reed nog wel naar de finish, maar zette met 45,53 de laatste tijd neer.

Femke Kok heeft wederom het Nederlands record op de 500 meter aangescherpt. Ze reed bij de wereldbeker in Salt Lake City met 36,96 voor het eerst in haar carrière onder de 37 seconden. Die tijd leverde haar een vierde plaats op.

Kok rijdt na 'aparte rit' voor het eerst 36'er: 'Was best verbaasd' - NOS

De overwinning ging verrassend naar Andzelika Wójcik. De Poolse was met 36,79 sneller dan ze ooit was op de kortste afstand. Wereldkampioen Angelina Golikova was slechts een honderdste langzamer en eindigde als tweede. Erin Jackson, die al vier keer wereldbekergoud pakte deze winter, stelde teleur met een zesde plaats.

Persoonlijk record Voskamp

Dione Voskamp zette met 37,61 een persoonlijk record neer. Michelle de Jong, die vrijdag haar persoonlijke toptijd aanscherpte op de 500 meter, was nu langzamer. Ze finishte in 37,68.

