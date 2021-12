Vitesse haalt flink uit bij Cambuur, met kanonskogels Tronstad als hoogtepunten

Vitesse heeft op overtuigende wijze de gedeelde vierde plek bemachtigd in de eredivisie. Seizoenrevelatie SC Cambuur werd in Leeuwarden hardhandig op zijn plek gezet (1-6), met een hoofdrol voor Sondre Tronstad.

Cambuur had tot vandaag vier wedstrijden op rij gewonnen en zou zich bij een zege achter Ajax, PSV en Feyenoord in de subtop nestelen. Dat scenario bleek toch al snel iets te mooi om waar te zijn voor het elftal van Henk de Jong, de trainer die vanwege ziekte overigens ontbrak.

Held van de avond werd Tronstad, die de bal twee keer op een cruciaal moment van grote afstand in de kruising kegelde. De Noor maakte 0-1 na een scrimmage, uit een corner die eigenlijk niet toegekend had mogen worden. En ook de 1-4 kwam van zijn schoen, nadat Cambuur er na een goal van Marco Tol weer even in was gaan geloven.

Ook twee goals Openda

Het krachtsverschil was groot, met ook een belangrijke rol voor Loïs Openda. De spits maakte 0-2 en kreeg de 1-5 in zijn schoenen geworpen door een blunderende Cambuur-keeper Sonny Stevens. Bij de laatste goal van Nikolai Baden Frederiksen behield Openda knap het overzicht.

Stevens was ook niet vrijuit gegaan bij de derde Arnhemse treffer, toen hij onnodig ver zijn doel uitkwam en Thomas Buitink simpel kon scoren.