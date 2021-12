Snowboarder Van der Velden knap vijfde bij rentree in wereldbekercircuit

Snowboarder Niek van der Velden is bij zijn rentree in de wereldbeker knap als vijfde geëindigd. In de finale van het onderdeel Big Air in het Amerikaanse Steamboat zette hij een score neer van 109.75. De overwinning ging naar Yiming Su met een totaal van 155.25.

De 21-jarige Van der Velden kende een jaar vol met blessureleed. Nadat hij de Winterspelen van 2018 aan zich voorbij moest laten gaan, omdat hij een dag voor de wedstrijd zijn arm had gebroken, werd zijn nieuwe doel Peking 2022.

In maart van dit jaar ging het echter opnieuw mis. Hij raakte geblesseerd aan zijn onderbeen en is zodoende aangewezen op de laatste wereldbekerwedstrijden om zich te plaatsen voor Peking. In september leek ook dat plan bijna in het water te vallen, doordat hij zijn knie verdraaide bij een training. Toch kon hij dit weekend deelnemen in Amerika.

Na zijn laatste blessure zochten we Van der Velden op. Bekijk de video hieronder.