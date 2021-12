AC Milan pakt koppositie, Atalanta haakt aan en Dumfries scoort voor Inter

AC Milan heeft een 2-0 thuiszege geboekt op de hekkensluiter van de Serie A Salernitana, dat zijn vijfde nederlaag in zes duels leed. Milan neemt daarmee de koppositie voorlopig over van Napoli, dat tegen Atalanta zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen te slikken kreeg.

Ook Internazionale ging Napoli voorbij en volgt stadsgenoot Milan op één punt. Inter was zaterdag met 3-0 te sterk voor AS Roma, mede dankzij de eerste treffer in Italiaanse dienst van Denzel Dumfries.

Dominant Milan

Milan domineerde vanaf het begin en dat resulteerde voor rust in twee treffers. Franck Kessié vond na goed werk van Rafael Leão van dichtbij de verre hoek en Alexis Saelemaekers scoorde met een bekeken schot.