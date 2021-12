Psychische problemen zijn onzichtbare littekens van oorlog in Jemen

In heel Jemen werken minder dan vijftig psychiaters, dat is er een voor elke 600.000 inwoners. Terwijl Jemenieten door de oorlog, de coronapandemie en armoede juist steeds meer psychische hulp nodig hebben. Hulp die er dus bijna niet is. En dat probleem zou nog veel groter kunnen worden.

"Als je als dokter iemand helpt met fysieke klachten is daar één persoon mee geholpen. Help je iemand van zijn mentale problemen af, dan help je daar een hele gemeenschap mee", zegt dokter Bilqis Jubari. Zij is een van de weinige psychotherapeuten in Jemen. Met haar organisatie MFPSS (mental health and psychosocial support) helpt ze zoveel mogelijk mensen.

"Met pijn in ons hart moeten we nog dagelijks mensen wegsturen. We hebben de middelen niet om iedereen te helpen." De behandelingen in haar praktijk zijn gratis, maar veel mensen hebben niet eens genoeg geld om bij de praktijk te komen.