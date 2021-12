Drama Verstappen in laatste kwalificatieronde Saudi-Arabië, Hamilton op pole

Max Verstappen heeft in de laatste bocht van de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië polepositie verspeeld. De leider in de strijd om de wereldtitel was op het stratencircuit van Jeddah op weg naar de snelste tijd, maar raakte in de laatste bocht de muur. Hij kwam niet over de streep. Mercedes profiteerde. Lewis Hamilton, de grote rivaal van Verstappen in het WK, start zondag van pole. Naast hem staat teamgenoot Valtteri Bottas. Verstappen, die in het WK een voorsprong van acht punten heeft op de Brit, eindigde als derde in de kwalificatie met 1.27,653. Hamilton was ruim een tiende sneller. Teleurstellend "Het was een heel goed rondje tot dat moment", keek Verstappen terug op het incident. "Ik weet niet wat er gebeurde in die laatste bocht. Ik verremde me en verloor de achterkant. Het was eigenlijk een goede kwalificatie. De snelheid was aanwezig. Erg teleurstellend."

De belangen zijn groot dit weekeinde in Saudi-Arabië, waar het Formule 1-circuit voor het eerst is neergestreken. Verstappen maakte in de derde en laatste training indruk op het circuit met 27 bochten. Met het snelste rondje achter zijn naam meldde hij zich tevreden bij de kwalificatie. Perez Het eerste deel van de kwalificatie leverde de snelste tijd op voor Sergio Pérez. De teamgenoot van Max Verstappen noteerde 1.28,021. Verstappen, op de zachte band, zag aan het slot een poging voor een snelle ronde stranden omdat hij in de drukte terechtkwam. De Nederlander (1.28,285) bleef op de vijfde plaats steken. Hamilton, de snelste in de kwalificatie twee weken geleden in Qatar, tekende met 1.28,466 slechts voor de negende tijd.

Ook in Q2 was de Brit aanvankelijk ontevreden over de prestatie van de Mercedes. "Ik weet niet wat we hier aan het doen zijn. Ik heb geen grip", mopperde de titelverdediger. Uiteindelijk bleek de zevenvoudig wereldkampioen wel de snelste met 1.27,712. Pérez en Verstappen volgden de Mercedes-coureur. De verschillen waren klein, Pérez gaf 0,23 seconde toe, Verstappen moest daar minder dan één honderdste bij optellen. In het beslissende deel van de kwalificatie maakte Hamilton eerst een foutje in een snelle ronde. Hij miste een bocht, maar daar bleef het bij. De Brit nestelde zich in de slotfase aan kop met 1.27,511.

