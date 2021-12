Gakpo heeft het meteen weer op zijn heupen en leidt PSV naar ruime zege op Utrecht

Maar zo makkelijk ging het aanvankelijk niet tegen de Utrechters, die eerder deze competitie ook Feyenoord en Ajax al hadden verslagen. Ook in Eindhoven had trainer René Hake zijn ploeg goed neergezet; FC Utrecht maakte er gestuwd door een snelle voorsprong een spannende wedstrijd van.

Gakpo had zes weken niet kunnen voetballen door een enkelblessure. Hij bezocht zelfs specialisten in Qatar om het gewricht grondig te laten onderzoeken.

Bij de gelijkmaker ontfutselde Gakpo eerst Van der Hoorn de bal, waarna hij uiteindelijk de diepte in werd gestuurd en verwoestend uithaalde in de korte hoek. Met dank aan keeper Maarten Paes belandde een voorzet van Gakpo even later precies voor de voeten van André Ramalho, die PSV uit een moeilijke hoek op voorsprong zette.

Het was niet de wedstrijd van Paes, al redde de Utrecht-keeper nog wel knap op een inzet van Ritsu Doan, na een fraaie combinatie met Gakpo. Een paar minuten later liet Paes zich echter alsnog verrassen door de Japanner, die de bal van afstand in de korte hoek krulde.

PSV weer tweede

Er was meer goed nieuws voor PSV, want ook Noni Madueke maakte in de slotfase na blessureleed zijn eerste minuten. Philipp Mwene had daarvoor al voor de vierde goal goal getekend, zijn eerste treffer in Eindhovense dienst.

PSV schuift nu weer op naar plek twee in de eredivisie, twee punten achter koploper Ajax. Feyenoord kan er morgen met een thuiszege op Fortuna Sittard weer tussenin komen te staan.