Real Betis te sterk voor Barcelona, dat steeds verder achterop raakt

FC Barcelona is voor de vierde keer dit seizoen tegen een nederlaag aangelopen in de Spaanse competitie. Real Betis was in Camp Nou met 1-0 te sterk voor de Catalanen, die na vijftien speelrondes zevende staan.

De ploeg van trainer Xavi, die geen basisplaats had ingeruimd voor Frenkie de Jong, speelde een moeizame eerste helft. De grootste kansen waren voor Real Betis.

Barça-keeper Marc-André ter Stegen zag een fraai hakballetje van Aitor Ruibal net naast het doel verdwijnen. Even later moest de Duitse doelman, bij een uithaal van Àlex Moreno, wel reddend optreden om een tegengoal te voorkomen.

Ook na rust bleven de bezoekers aandringen en Juanmi dacht even te kunnen juichen. De Spanjaard gleed de bal voorbij Ter Stegen, maar werd door de grensrechter teruggefloten wegens buitenspel.