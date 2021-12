Rusland voor het eerst in 14 jaar in finale Davis Cup, treft Kroatië

Rusland staat voor de zesde maal in de finale van de Davis Cup. De Russen namen in Madrid een 2-0 voorsprong op Duitsland en treffen zodoende zondag Kroatië in de finale.

Andrej Roeblev had in de eerste partij geen kind aan Dominik Köpfer (ATP-54). De Russische nummer vijf van de wereld, was in 50 minuten klaar: 6-4, 6-0.

Daniil Medvedev had iets langer nodig tegen Jan-Lennard Struff (ATP-51). Een uur en zes minuten om precies te zijn, was voor de mondiale nummer twee genoeg voor de winst: 6-6, 6-4.

Het dubbelspel dat vanmiddag op de rol staat, doet niet meer ter zake. Voor de Russen is het de eerste Davis Cup-finale sinds 2007.

Zelfs Djokovic niet

Kroatië drong vrijdag voor de vierde keer door tot de finale van de Davis Cup. Ook Novak Djokovic kon niet voorkomen dat Servië in de halve eindstrijd in Madrid het hoofd moest buigen tegen de Kroaten.

De beslissing viel toen wel in het dubbelspel, waarin Nikola Mektic en Mate Pavic hun status als beste koppel ter wereld eer aandeden.