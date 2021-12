Verstappen snelste in laatste training GP Saudi-Arabië, geen straf Hamilton

Max Verstappen heeft na een tweede en vierde plaats in de eerste vrije trainingen voor de GP van Saudi-Arabië tijdens de derde training de snelste rondetijd gerealiseerd. De leider in de WK-stand was rivaal Lewis Hamilton 0,214 te snel af. Verstappens teamgenoot Sergio Perez legde beslag op de derde plaats.

Hamilton kwam tijdens een uitlooprondje bijna in botsing met Haas-coureur Nikita Mazepin, die snel naderde, maar een aanvaring kon vermeden worden. De Brit moest zich voor die actie en voor het mogelijk negeren van een dubbele gele vlag tijdens de training verantwoorden bij de stewards.

Geen straf Hamilton

Uiteindelijk besloten de stewards Hamilton geen straf op te leggen voor het negeren van de gele vlaggen. Ze constateerden dat er geen melding van een gele vlag te zien was: niet via de lichten en ook niet op het dashboard van de Britse coureur. Ook zijn actie bij Mazepin had geen zware gevolgen voor Hamilton. Mercedes kreeg een boete van 25.000 euro en Hamilton een reprimande, nadat was gebleken dat het team de coureur niet had gewaarschuwd voor de naderende Mazepin.

Verstappen kwam in de eerste training tot de tweede tijd, slechts een halve tiende achter Hamilton. In de tweede vrije training waren ook Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas en Pierre Gasly sneller dan Verstappen. De Red Bull Racing-coureur gaf in de avondsessie bijna twee tienden toe op Hamilton.

WK-strijd kan beslist worden

Verstappen kan dit weekeinde historie schrijven door zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. De Nederlander heeft in het WK-klassement een voorsprong van acht punten op Hamilton, die de laatste twee races won.