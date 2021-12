Vijf doden gevonden in huis Oost-Duitsland, onder hen drie kinderen

In een huis in de Oost-Duitse plaats Königs Wusterhausen zijn vijf doden gevonden. Het gaat om drie kinderen (4, 8 en 10 jaar oud) en twee volwassenen van 40 jaar oud.

De slachtoffers hebben allemaal schot- en steekwonden. De afdeling moordzaken van de politie heeft het onderzoek overgenomen, melden politie en justitie aan persbureau DPA. Wat er in de woning is gebeurd is nog onduidelijk.

De politie vond de vijf lichamen rond het middaguur in een appartementencomplex in de plaats ten zuiden van Berlijn. Volgens een politiewoordvoerder kwam er eerder op de dag een telefoontje binnen van iemand die de bewoners van het huis al een tijd niet had gezien.