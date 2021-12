Mazzelige maar fraaie treffer bezorgt West Ham knappe zege op koploper Chelsea

De koploper leek door te drukken, maar bracht kort voor rust zichzelf in de problemen. Of beter gezegd: aanvoerder Jorginho zadelde Mendy op met een terugspeelbal die de door West Ham-speler Jarrod Bowen belaagde Franse sluitpost niet goed wist te verwerken. Een duel en een overtreding van Mendy volgde, waarna Manuel Lanzini vanaf de stip de gelijkmaker liet aantekenen.

Na wat kleine kansjes over en weer en vooral veel balbezit voor de gasten, eiste Thiago Silva na een halfuur een dubbele hoofdrol voor zich op. Eerste kopte de Chelsea-verdediger een hoekschop van Mason Mount binnen en luttele minuten later assisteerde hij doelman Édouard Mendy met een redding op de lijn na een schot van Vladimir Coufal.

Arthur Masuaku heeft met een mazzelige maar niet minder spectaculaire treffer West Ham United een knappe 3-2 thuiszege op stadgenoot Chelsea bezorgd. Het was voor de koploper uit Londen pas de tweede nederlaag in de Premier League dit seizoen.

Toch werd de pauze niet met een gelijke stand bereikt. Hakim Ziyech, die opnieuw een basisplaats had gekregen, slingerde de bal vanaf links hoog voor en zag Mason Mount met een prachtige volley de hoek vinden: 1-2.

Kwelgeest

Met de op de bank begonnen Romelu Lukaku in de spits voor Kai Havertz hoopte Cheslea verder afstand te kunnen nemen en dat was wellicht ook gelukt als de opgestoomde Antonio Rüdiger wat nauwkeuriger Ziyech had aangespeeld. In de tegenaanval sloeg de opportunistisch spelende thuisploeg wel toe: met een harde schuiver manifesteerde Bowen zich voor de tweede maal deze middag als kwelgeest voor Mendy.

Diezelfde Bowen kwam een kwartier voor tijd een teenlengte tekort om een lage voorzet van Michail Antonio binnen te glijden. De gelijkmaker was voor de in het geel gehulde 'Blues' het sein om de druk op de 'Hammers' te verhogen.