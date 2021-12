SPD-leden zetten licht op groen voor coalitie, FDP en Groenen nu aan zet

De leden van de Duitse SPD hebben ingestemd met deelname aan de 'verkeerslichtcoalitie', bestaande uit SPD, de Groenen en de liberale FDP. Op een partijcongres stemde 98,8 procent van de aanwezige sociaaldemocraten voor. Na de uitslag volgde een lang applaus.

"We hebben nu de kans. Er kan een nieuwe dageraad voor Duitsland aanbreken", zei SPD-leider en beoogd bondskanselier Scholz. Hij benadrukte dat hij langer dan vier jaar samen wil werken met de FDP en de Groenen.

De leden van de twee andere partijen moeten nog hun fiat geven. Morgen is het de beurt aan de FDP-leden en de Groenen houden momenteel een peiling. De uitslag daarvan wordt maandag bekend. Als de leden van die twee partijen ook instemmen, zou het regeerakkoord dinsdag kunnen worden ondertekend en kan Scholz woensdag tot kanselier worden verkozen.

Minimumloon omhoog

In het regeerakkoord hebben de drie partijen afgesproken dat ze veel meer gaan doen om de klimaatdoelen te halen. Ook gaat het minimumloon omhoog van 9,60 naar 12 euro per uur en wordt er veel geld gestoken in digitalisering. De infrastructuur voor internet is in Duitsland in vergelijking met andere West-Europese landen gebrekkig.

Ook wordt er werk gemaakt van het aanpakken van de woningnood: per jaar willen de partijen 400.000 nieuwe huizen laten bouwen.

De SPD van Scholz won in september de verkiezingen, ten koste van de christendemocratische CDU/CSU van Armin Laschet.

Waarom de Duitse verkiezingen ook voor Nederland belangrijk zijn, legt correspondent Wouter Zwart uit in deze video: