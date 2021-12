Superieure Brand pakt ook in modderpoel Boom weer de zege

Veldrijdster Lucinda Brand heeft in de Superprestigiewedstrijd in Boom haar vierde zege (van de vijf wedstrijden tot nu toe) in dit seizoen geboekt.

De Europees- en wereldkampioene kwam in de eerste ronde nog op achterstand, maar reed in de tweede omloop naar koploopster Inge van der Heijden. In de derde van vijf rondes was de Nederlandse alweer gevlogen.

Het veld in het Belgische Boom was door de regen in een grote modderpoel veranderd en dat bleek in het voordeel van Van der Heijden. Zij bleef op de modderige stroken en klimmen langer op de fiets dan haar concurrenten.

Hegemonie

De Nederlandse was echter niet bestand tegen de overmacht van haar landgenoot Brand. Toen ze vlak na de ontsnapping van de leidster in het Superprestige-klassement ook nog eens onderuit gleed, was de wedstrijd al beslist.

De Nederlandse vrouwen domineren het veldrijden momenteel. In de top-tien van het klassement zijn slechts twee Belgen te vinden. Brand leidt zoals gezegd het klassement, zij wordt op de voet gevolgd door Denise Betsema en Annemarie Worst.

Daarna vinden we Van der Heijden, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Manon Bakker en Ceylin Del Carmen Alvarado terug in de top tien van het klassement. Marion Norbert Riberolle en Sanne Cant houden op plek 7 en 9 nog de eer hoog voor België.