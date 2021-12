Demonstratie Kick Out Zwarte Piet in Volendam, betogers weg onder politiebegeleiding

In Volendam heeft actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vanmiddag gedemonstreerd tegen Zwarte Piet en "structureel racisme" in het dorp. De actie, die rond het middaguur begon en zo'n 50 minuten duurde, was volgens de politie niet aangekondigd. De betoging was op een plein, waar op dat moment ook een markt was.

Rond 13.00 uur werd de demonstratie door de burgemeester ontbonden, zegt een woordvoerder van de politie. "Daarin hebben we als politie een ondersteunende rol gehad." Enkele tientallen demonstranten werden in hun eigen twee bussen onder politiebegeleiding uit het dorp weggereden.

Fysiek aangevallen en geslagen

KOZP-voorman Jerry Afriyie zegt tegen NH Nieuws dat de demonstranten zijn belaagd en bekogeld. "Er werd met allerlei voorwerpen gegooid, we kregen alles over ons heen: waterflessen, van groente tot fruit, vuurwerk en spugen", vertelt hij. "Ook werden er mensen van ons fysiek aangevallen en geslagen."

Sjaak Oud, groenteboer op de markt, laat aan NH Nieuws weten dat de demonstranten onaangekondigd naar Volendam kwamen. "Wij denken er hier anders over. Wij geloven het wel. Wij vroegen vriendelijk en dringend of ze wilden vertrekken", vertelt hij. "Daar praktiseerden ze niet over. Op een gegeven moment escaleerde het en begonnen ze met eieren en oliebollen te gooien. En niet zo'n beetje ook."

Op sociale media gaan inderdaad video's rond waarop is te zien dat er met van alles wordt gegooid, maar de politie wil er niets over zeggen. Ook kon een woordvoerder niet zeggen hoeveel demonstranten en Volendammers die hen belaagden aanwezig waren.