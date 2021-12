Reserve en 'trainer' Tagliafico adviseert Ten Hag: 'Meer praten met bankzitters'

Tagliafico is bankzitter: 'Gisteren was je de held, maar vandaag stel je niks voor' - NOS

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet speel. In eerste instantie was het erg zwaar. Ik denk dat we alle negatieve ervaringen moeten accepteren en dat we ervan leren. Het dwingt me om te groeien als mens en er mentaal sterker van te worden."

Ajax-linksback Nicolás Tagliafico gold jarenlang als onbetwiste basisspeler en groeide in het successeizoen 2018/2019 uit tot stuwende kracht én publiekslieveling. Inmiddels komt de 29-jarige Argentijn echter nauwelijks meer voor in de plannen van Erik ten Hag, die Daley Blind wekelijks de voorkeur geeft op zijn positie.

Tagliafico blijft echter positief, realistisch en... een beetje cryptisch. "Ik kan mijn eigen keuzes maken. Dus als het goede keuzes zijn en ik heb een heldere geest, een winnaarsinstelling en ik blijf hard werken, dan is het goed. De keuzes van anderen heb ik niet in de hand."

Hij probeert er een positieve draai aan te geven, maar het is een hard gelag voor Tagliafico. Het is geen geheim dat hij al langer wil vertrekken bij Ajax. Ook afgelopen zomer dacht hij zijn gewenste stap naar een buitenlandse topcompetitie te maken, maar ondanks de interesse van meerdere clubs bleef een transfer (weer) uit.

"Eén keer maar... Vanaf het begin dacht hij dat ik getransfereerd zou worden. Dus toen het seizoen begon, was de ploeg eigenlijk al samengesteld. En ja, nu ben ik weer terug bij af. Het is wel jammer, ik heb hier drie jaar alle wedstrijden gespeeld en nu heb ik amper speeltijd gehad."

"Stel dat er in de winterstop een club aanklopt, dan neem ik dan pas een besluit. Ik ga liever niet op zo'n manier weg. Ik heb de afgelopen drie jaar alles gegeven en op deze manier weggaan voelt niet goed. We zullen het zien."

Volgens Tagliafico moet een goede trainer in eerste instantie zorgen dat de ploeg tevreden is. Ook de spelers die niet altijd spelen moeten het gevoel hebben erbij te horen zodat de groep hecht blijft. Voldoet zijn trainer Ten Hag aan die eisen? "Ik vind van wel. We hebben een sterke ploeg onder hem", zegt hij eerlijk.

Zelf is hij nog heel erg betrokken bij het team. Als Tagliafico met een warming-up bezig is, is hij vooral bezig met het coachen van zijn medespelers. "Ik wil de ploeg helpen, ongeacht mijn positie."

Is er dan helemaal geen kans dat Tagliafico toch blijft, ondanks de huidige situatie? Een contract zoals dat van Dusan Tadic? Tot pakweg 2026, met mogelijkheden om het trainersvak te leren? "Als je me dat vorig jaar had gevraagd, had ik ja gezegd. Maar vandaag de dag speel ik niet en is het anders", zegt hij.