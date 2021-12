Run op boosterprik zonder afspraak: 'We zetten wat we zetten kunnen'

In Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden staan lange rijen bij drie locaties van de GGD waar mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen. In Gouda ging het tegen 11.30 uur om zo'n duizend mensen, schatten aanwezigen.

De GGD Hollands Midden besloot gisteren de vaste vaccinatielocaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Gouda beschikbaar te stellen voor het halen van booster zonder afspraak. Op alle drie locaties zitten de plekken voor de booster op vrije inloop inmiddels vol, vertelt Carin Boon van GGD Hollands Midden.

De eerste mensen arriveerden vanmorgen om 06.30 uur. Een paar uur later stonden er zo veel mensen dat de wachttijd opliep tot zo'n zes uur. Niet iedereen die vandaag in de rij staat, kan geprikt worden. "Dit hadden we niet voorzien", zegt Boon. "Mensen komen overal vandaan. We willen hiermee doorgaan. We zetten wat we zetten kunnen."

Frits van Dijk (67) is een van de mensen die in de lange rij staan in Gouda. Vanmorgen kwam hij om 08.30 uur aan bij de priklocatie en hij zei te verwachten dat hij aan het eind van de ochtend naar binnen kan. "En dan moet ik nog mijn prik krijgen", zei hij lachend.

Van Dijk woont in Zuid-Limburg maar past dit weekend op zijn kleinkinderen in Rotterdam. Hij verwachtte voorlopig nog niet aan de beurt te zijn voor een booster. "Daarom heb ik mijn kans vandaag gegrepen en ben ik hier naar Gouda gekomen." Volgens hem is de sfeer goed. "Het gaat er heel gedisciplineerd aan toe en niemand doet moeilijk."

Een echtpaar is vanuit Zoetermeer ook naar de locatie in Gouda gekomen, niet wetende dat er zo'n rij zou staan. Ze willen Kerst dit jaar niet weer met z'n tweeën doorbrengen. "Nu hebben we hoop dat we met deze boosterprik Kerst kunnen vieren met onze zoon, schoondochter en kleinkinderen." Eerder hadden ze al geprobeerd een telefonische afspraak te maken, maar dat lukte niet.