Skiseizoen begint met 2G, 3G, testen en soms quarantaine: waar geldt wat?

Maar nog altijd moet er rekening worden gehouden met het coronavirus en de maatregelen. In dit artikel leggen we voor de Alpenlanden uit waar welke regels gelden, hier alvast een kort overzicht:

Het wintersportseizoen staat voor de deur en in tegenstelling tot vorig jaar openen alle Europese wintersportlanden weer hun pistes. Hier en daar zijn er al gebieden open, onder meer in Italië, Duitsland en Zwitserland. Ook dit weekend gaan er weer pistes open in diverse landen, waaronder in Frankrijk en Oostenrijk.

In skigebieden wordt de coronapas op verschillende plekken gecontroleerd, bijvoorbeeld bij de skilift of voor aanvang van een les. Er geldt bovendien een mondkapjesplicht voor iedereen van 11 jaar en ouder. Een mondkapje moet niet alleen op in binnenruimtes, maar ook als je in de rij staat.

Binnenkort worden de regels aangescherpt: vanaf 15 december is de coronapas van 65-plussers alleen geldig als ze een derde prik hebben gehad. Die regel geldt vanaf 15 januari voor iedereen. Zonder een derde prik is je coronapas langer dan zeven maanden na je laatste vaccinatie dus ongeldig. De enige optie is dan om je iedere 24 uur te laten testen.

In de Franse skigebieden is de coronapas verplicht en geldt een 3G-beleid op de pistes. Dat betekent dat je coronapas geldig is als je gevaccineerd bent, hersteld bent van corona of een negatief testresultaat hebt.

Op sommige plekken zijn de skipistes- en liften open, waar nu dus vooral dagjesmensen uit de regio naartoe kunnen. Het land opent steeds meer pistes, dit weekend bijvoorbeeld de skigebieden in de deelstaat Opper-Oostenrijk. Ook in Ischgl in Tirol kunnen mensen vanaf dit weekend weer met de skilift naar boven. In dat gebied was aan het begin van de pandemie een grote corona-uitbraak. Overal geldt een mondkapjesplicht.

Pas als de lockdown wordt beëindigd, kunnen buitenlandse toeristen weer in hotels logeren. Naar verwachting geldt er vervolgens een 2G-beleid: alleen gevaccineerden of mensen die recent corona hebben gehad, krijgen een QR-code. Vanaf januari accepteert Oostenrijk het Janssen-vaccin (1 prik) niet meer als volledige vaccinatie.

Oostenrijk is in lockdown tot in ieder geval 13 december. Restaurants, winkels, culturele instellingen en hotels zijn gesloten. Reizigers uit het buitenland kunnen dus niet overnachten in Oostenrijk. Of het land straks weer opengaat, hangt af van de besmettingscijfers en de belasting van de intensive cares.

Per regio kunnen de regels verschillen, afhankelijk van de kleurcode die het ministerie van Volksgezondheid aan de regio geeft (op basis van het aantal besmettingen). Het is daarom, net als in het geval van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, goed om de lokale regels te controleren voor vertrek.

Komende maandag scherpt Italië de regels aan voor de coronapas. In bars, restaurants en openbaar vervoer geldt vanaf dan een 2G-beleid: de coronapas is alleen geldig als je gevaccineerd bent of hersteld bent van corona. Testen is dan dus onvoldoende.

In Italië zijn sommige gebieden al open voor mensen die willen skiën of snowboarden. Daar heeft iedereen van 12 jaar en ouder wel een coronapas voor nodig. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht in de skilift en in alle binnenruimtes, zoals horecagelegenheden.

Bij aankomst in Zwitserland moet iedereen een negatieve PCR-testuitslag laten zien. Dat geldt ook voor reizigers die gevaccineerd of hersteld zijn. Ook moeten alle reizigers van 16 jaar en ouder zich tussen de vierde en zevende dag na aankomst in Zwitserland, opnieuw (op eigen kosten) laten testen. Die regel geldt ook voor gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van corona.

In sommige Zwitserse skigebieden waar sneeuw ligt, zijn de pistes al open. De verwachting is echter dat het skiseizoen half december volop van start gaat. Mondkapjes zijn verplicht in de skilift, het is mogelijk dat je vanaf 6 december alleen toegang krijgt met een vaccinatie- of herstelbewijs. Je moet een coronapas hebben om restaurants en bars binnen te gaan.

Duitsland

Ook Duitsland beschouwt Nederland als hoogrisicogebied. Dat betekent dat reizigers uit Nederland van 12 jaar en ouder zich voor aankomst online moeten registreren. Als je een vaccinatie- of herstelbewijs hebt, kan je die uploaden om quarantaine te voorkomen. Ongevaccineerden (ook kinderen) moeten in quarantaine; als ze na vijf dagen negatief testen loopt dat af.

In Duitsland worden de coronamaatregelen per deelstaat bepaald. Over het algemeen geldt in skigebieden een 3G- of 2G-beleid. In Winterberg, waar veel Nederlanders naartoe gaan, kan je sinds eind november al de skilift nemen. Daar gelden voor iedereen van 16 jaar en ouder 2G-regels, net als in de horeca. Je kunt dus alleen met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs naar binnen.

De deelstaat Beieren, waar ook veel skigebieden zijn, is strenger: daar geldt in de skiliften de '2G-plus-regel'. Naast een vaccinatiebewijs of herstelbewijs moet je daar ook een negatief testresultaat kunnen overleggen. Ook mogen skiliften daar maar voor een kwart gevuld zijn.