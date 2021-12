Is kritiek op PSV-doelman Drommel terecht? 'Ontwikkeling is er niet'

Neem bijvoorbeeld de blunder van eind september uit bij Willem II, waar Drommel een houdbaar schot door zijn handen liet glippen en PSV verloor. Of afgelopen zondag tegen sc Heerenveen. Een flater was het niet, maar bij de gelijkmaker van de Friezen zag de PSV-keeper er opnieuw niet goed uit.

Waar een klein foutje onder de lat bij FC Twente nog weleens mocht gebeuren, ligt de jonge doelman in zijn eerste jaar bij een topclub onder een vergrootglas. Hoewel hij in het begin van het seizoen een aantal puike partijen keepte, blijven zijn fouten hem achtervolgen.

Hoe anders is het gevoel bij Joël Drommel, inmiddels keeper van datzelfde PSV, een jaar later.

Ongeveer een jaar geleden beleefde hij een droomweek. Hij werd voor het eerst opgeroepen voor Oranje, vierde z'n 24ste verjaardag en was in zijn honderdste duel voor FC Twente uitblinker tegen PSV (1-1).

"Ik hoor trainer Roger Schmidt heel nadrukkelijk zeggen dat hij tevreden is over de ontwikkeling van Drommel. Nou, dat kan ik me niet voorstellen, want die is er niet", stelt Ronald Waterreus, tussen 1994 en 2004 zelf doelman in Eindhoven.

"Het houdt nog niet echt over. Het is niet slecht, maar ook niet heel goed", concludeert hij. "Hij straalt ook weinig energie uit; je wordt er niet bang van. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: zo makkelijk is het ook niet, weet ik uit ervaring."

Op basis van statistieken is goed te zien dat Drommel dit seizoen met zichzelf worstelt bij PSV. Op basis van het reddingspercentage van de eredivisiekeepers van dit seizoen, berekend door databureau Opta Sports, is Drommel zelfs de allerslechtste.

Er staan negentien doelmannen op de lijst, omdat bij sc Heerenveen Xavier Mous de laatste weken keept na een blessure van eerste doelman en aanvoerder Erwin Mulder.