Ouders schoolschutter Michigan aangehouden

De ouders van de 15-jarige jongen die eerder deze week vier medeleerlingen doodschoot op zijn school in de Amerikaanse staat Michigan zijn aangehouden. Gisteren was al duidelijk dat ze worden aangeklaagd. Het Openbaar Ministerie in de staat verdenkt hen van dood door schuld.

De autoriteiten waren op zoek naar de ouders van de verdachte, Ethan Crumbley, nadat gisteren bekend was geworden dat ze zouden worden aangeklaagd. Ze waren enige tijd spoorloos en de autoriteiten hadden een beloning uitgeloofd van 10.000 dollar voor de tip die zou leiden tot een arrestatie.

Of ze zichzelf uiteindelijk hebben aangegeven, is niet duidelijk. "We hebben ze gearresteerd", was het antwoord van de politiewoordvoerder op vragen daarover.

De ouders van Crumbley zouden gisteren worden voorgeleid, maar reageerden niet meer op telefoontjes van hun advocaten. Daarop werd een zoekactie op touw gezet. "Het vluchten en het negeren van hun advocaten voegt zeker gewicht toe aan de aanklachten", zei de lokale sheriff gisteren. "Ze kunnen niet weglopen voor hun aandeel in deze tragedie."

Volgens de advocaten van de ouders waren ze niet gevlucht, maar hadden ze de regio verlaten uit vrees voor hun eigen veiligheid.

Gezocht naar munitie

Het OM denkt dat de moordpartij op de school voorkomen had kunnen worden. De ouders waren enkele uren voor het bloedbad nog op school voor een gesprek. Ze kwamen langs omdat een leraar een door de jongen gemaakte tekening had gevonden van een bloedend persoon en een vuurwapen. Ondanks de verontrustende boodschap traden de ouders na het gesprek niet op, stelt justitie.

Volgens justitie negeerden de ouders meerdere verontrustende signalen. Zo kwam een leraar erachter dat Crumbley op zijn telefoon zocht naar munitie. Zijn moeder stuurde hem later een tekstbericht: "LOL (sms-taal voor hardop lachen), ik ben niet boos op jou. Je moet leren om niet gepakt te worden."

'Kerstcadeau testen'

Het OM gaat ervan uit dat de ouders het semiautomatische vuurwapen cadeau gaven aan de jongen. De vader kocht het wapen in het bijzijn van zijn zoon en hield die vervolgens niet uit zijn buurt. De jongen plaatste foto's van het wapen op sociale media met de begeleidende tekst: "Vandaag mijn nieuwe beauty gekregen." Zijn moeder plaatste een dag later dat ze samen "zijn nieuwe kerstcadeau gaan testen".

Drie scholieren kwamen direct bij de aanslag om het leven: twee meisjes van 14 en 17 en een jongen van 16. Een jongen van 17 overleed een dag later in het ziekenhuis. Zeven anderen raakten gewond.

Ondanks zijn jonge leeftijd zal Crumbley volgens het volwassenenrecht worden vervolgd, voor onder meer moord, poging tot moord en terrorisme. Een motief voor de aanslag heeft de politie nog niet kunnen vaststellen. Volgens de sheriff zijn er geen aanwijzingen dat Crumbley werd gepest.