Dortmund met Haaland zet aanval in op door roerige weken geplaagd Bayern

Bayern München, de koploper in de Bundesliga, heeft twee roerige weken achter de rug. Coronabesmettingen binnen de selectie, een nederlaag bij nummer zestien FC Augsburg gevolgd door een moeizame 1-0 thuiszege op het nog lager geklasseerde Armina Bielefeld en een jaarvergadering waar het aankaarten door een clublid van de omstreden sponsordeal met Qatar Airways tot veel tumult leidde. En dan kwam daar maandag nog de teleurstelling bij dat Robert Lewandowski ondanks zijn ongekende productiviteit in 2021 (54 doelpunten) toch de Ballon d'Or, bestemd voor 's werelds beste voetballer van het jaar, aan de Argentijn Lionel Messi moest laten. Dat de Pool zich wel de beste spits van het jaar mocht noemen vormde een schrale troost.

Bayerns Robert Lewandowski met zijn prijs voor Aanvaller van het Jaar - AFP

Alles bij elkaar opgeteld zou 'Der Rekordmeister' zich weleens in een kwetsbare periode kunnen bevinden. En dat is natuurlijk gefundenes Fressen voor rivaal Borussia Dortmund, dat uitgerekend vanavond Bayern München op bezoek krijgt en dat ene punt achterstand op de ranglijst hoopt om te zetten in een voordelige marge. 50 uit 50 'Die Schwarzgelben' lijken de domper van de uitschakeling in Champions League - derde in de groep van Ajax - achter zich gelaten te hebben. Met name de 3-1 overwinning van afgelopen weekeinde bij VfL Wolfsburg, na een vroege achterstand, heeft de ploeg het nodige zelfvertrouwen verschaft in de aanloop naar de topper. De derde treffer kwam bovendien van de voet van invaller Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine had zes weken met een heupblessure moeten toekijken, maar wist bij zijn rentree binnen tien minuten het net te vinden. Het was zijn vijftigste Bundesliga-goal in zijn vijftigste Bundesliga-wedstrijd voor de Borussen.

Met een 'karatetrap' zet Erling Haaland zijn ploeg op 3-1 tegen Wolfsburg - AFP

Voormalig Dortmund-aanvaller (40 doelpunten in 90 wedstrijden in de jaren tachtig) en huidige stadionspeaker Norbert Dickel sprak al bewonderend: "Hij is vaak al op de plek waar anderen nog heen moeten lopen." De 21-jarige Haaland, die bij de Ballon d'Or net de toptien niet haalde, staat ondanks zijn langdurige absentie op tien competitiedoelpunten, gemaakt in slechts zeven wedstrijden. In de Bundesliga moet hij op de topscorerslijst alleen Lewandowksi boven zich dulden, maar die had voor zijn veertien treffers wel dertien duels nodig. Kimmich een gemis Hoewel voormalig Bayern-speler Lothar Matthäus de 33-jarige Lewandowski vooralsnog hoger aanslaat dan diens jeugdige evenknie, vreest de Duitse recordinternational toch voor zijn cluppie. Bayern moet het namelijk stellen zonder de middenvelders Joshua Kimmich (corona) en Marcel Sabitzer (spierblessure) en mogelijk ook Leon Goretzka (heupproblemen).

Bayern-middenvelder Joshua Kimmich - AFP

"Het middenveld draait op het moment niet zonder Kimmich", stelt Matthäus. "Hij is de leider. En als Goretzka ook niet op volle kracht kan spelen of zelfs moet uitvallen, begin ik toch te twijfelen aan de kansen voor Bayern. Want op het middenveld worden wedstrijden beslist. Daar speelt de muziek." Het scheelt ongetwijfeld dat het Signal Iduna Park, of Westfalenstadion zoals de fans het nog altijd noemen, vanwege de coronamaatregelen in Duitsland niet afgeladen zal zitten. Er is plaats voor 81.000 mensen, maar vandaag mogen er slechts 15.000 naar binnen. En Matthäus kan ook hoop putten uit de scoringsdrift bij de zuiderlingen, die azen op hun tiende landstitel op rij. De winnende van Leroy Sané tegen Bielefeld was het 102de competitiedoelpunt van Bayern dit kalenderjaar. Daarmee loste de club 1.FC Köln, dat in 1977 tot 101 stuks kwam, af als recordhouder. En het is pas begin december...