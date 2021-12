Formule 1-icoon Prost hoopt op echte finale van 'groots gevecht' Max versus Lewis

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost is in de slotfase van het Formule 1-seizoen - morgen is in Saudi-Arabië de voorlaatste grand prix van het jaar - getuige van sportgeschiedenis. Lewis Hamilton die met zijn achtste titel alle records breekt? Of Max Verstappen die de Brit onttroont en zijn eerste kroon pakt? Prost gaat het van dichtbij meemaken. De Franse topadviseur van het Alpine/Renault F1-team is op zijn 66ste een gelouterd veteraan met een indrukwekkend palmares, maar hij beschouwt zichzelf vooral als Formule 1-fan en vindt 2021 een seizoen om in te lijsten. We hebben al twintig grand prixs achter de rug en de spanning stijgt nog steeds. Over ruim een week weten we pas wie wereldkampioen is. Hoe bijzonder is dit kampioenschap?

"We maken een fantastisch seizoen mee. Ik zit dit jaar op het puntje van mijn stoel. Het is genieten. Bijna elke race is geweldig. En dat zeg ik niet voor de bühne. Ik kijk verder dan mijn neus lang is."

"Ik ben niet alleen met Alpine, mijn eigen equipe, bezig. Natuurlijk heb ik genoten van onze podiumrace van Fernando Alonso in Qatar. Het is heel bijzonder om zo'n kampioen in zijn tweede jeugd te zien opbloeien, maar ik kijk ook naar de rest van het veld. En uiteraard vooral naar Max versus Lewis." "Ik heb genoeg slaapverwekkende seizoenen meegemaakt. Als coureur, als teamlid en als televisiekijker. Dit jaar is anders. We zijn getuige van een groots gevecht. Max en Lewis zijn allebei ijzersterk en halen het beste in elkaar naar boven." "Niet alle coureurs kunnen in zo'n seizoen omgaan met de druk. Velen voor hen zijn bezweken. Deze twee niet. Ze vechten hard en fair en lijken tegen alles bestand. Dat is ontzettend knap. Max heeft nog nooit een titelgevecht als dit meegemaakt. De druk is enorm, maar dat is het hele jaar al zo. En je ziet dat hij overeind blijft. Zo indrukwekkend. Ik verwacht niet dat hij nerveus is of gaat worden." Verstappen heeft acht punten voorsprong. Hamilton won de laatste twee races en lijkt wind mee te hebben. Wie heeft in uw optiek de beste papieren?

"Voor de fans hoop ik dat de beslissing nog een week op zich laat wachten. Het is ook beter voor de sport. Een seizoensafsluiter is zoveel mooier als alles nog op het spel staat. Bovendien zijn ze wat dat betreft in Abu Dhabi de laatste jaren niet verwend."

Prost hoopt dat de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen pas in de laatste race wordt beslist - ANP

"Ik verwacht dat het in de laatste race wordt beslist. Het is ook mijn persoonlijke wens. Het zou heel vervelend zijn als Hamilton of Verstappen hier al de titel pakt doordat de rivaal de finish niet haalt." "Je moet er toch niet aan denken dat een van hen hier strandt met een mechanisch probleem. Dan gaat het seizoen uit als een nachtkaars. We willen hier geen 25-0 meemaken. Dit seizoen verdient een echte apotheose in de laatste grand prix. Een titanenduel op de baan. En het is toch onvoorstelbaar dat het gat na twintig races slechts acht punten is. Zo close." U greep de titel in 1985, 1986, 1989 en 1993. Doet het huidige titelgevecht u nog denken aan uw eigen titanenduels met bijvoorbeeld Ayrton Senna, Nelson Piquet en Nigel Mansell?

"Niet echt. Het is een heel ander spelletje dan in mijn tijd. Toen leverde een zege 9 punten op en werden alleen de snelste zes beloond. Nu krijgt de winnaar er 25 en scoort de hele toptien punten. Het maakt het iets grilliger en onvoorspelbaarder, zeker omdat de auto's tegenwoordig zo betrouwbaar zijn en ze bijna allemaal de finish halen."

Alain Prost na het behalen van de wereldtitel in 1993 - ANP

"Ik heb het meest genoten van titels die in de laatste race werden beslist. Dat is voor een coureur heel speciaal. Ik werd er altijd heel gelukkig van als het seizoen zo liep en was op het moment suprême altijd extra scherp en gedreven." "Het zijn de races waar je jaren voor werkt en waar je van droomt. Je kunt je enorm opladen. Er is echt niets mooiers dan een finale die een echte finale is. En anderzijds voelt het vreselijk als je een paar races voor het einde al weet dat je bent verslagen." De vorige grand prix in Qatar werd vrij eenvoudig gewonnen door Lewis Hamilton. In Brazilië rolde hij vanuit de achterhoede het hele veld op. Is de toon daarmee gezet?

"Dat betwijfel ik. Het was heel jammer dat we in Qatar geen echt gevecht zagen. De fans werden een beetje beroofd. Max was bij voorbaat kansloos vanwege de kort voor de start opgelegde gridstraf. Met Hamilton op pole en Verstappen op startplek zeven weet je dat zo'n gat in de race bijna niet te dichten is. Zonde." "Ik denk dat het anders een erg mooi duel was geworden. Mercedes was in Qatar misschien iets sneller dan Red Bull Racing, maar zeker niet zo dominant als in Brazilië. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Dat is het hele seizoen al zo. Het kantelt voortdurend."

