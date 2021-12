Explosie bij juwelier in Amsterdam, voor de tweede keer dit jaar

In Amsterdam was vannacht een explosie bij een juwelier, waar in maart dit jaar een plofkraak is gepleegd. De politie onderzoekt of het ook ditmaal gaat om een plofkraak.

Niemand raakte afgelopen nacht gewond bij de ontploffing in het winkelpand aan de Jan Evertsenstraat. De schade is volgens een politiewoordvoerder behoorlijk. Het is nog onduidelijk of ook naastgelegen gebouwen averij hebben opgelopen.

Een speciaal team van de politie onderzoekt de ontploffing. Daaruit moet duidelijk worden wat de oorzaak van de explosie is, en of er eventueel iets is buitgemaakt.

Plof- en ramkraak

In de Jan Evertsenstraat krijgen winkeliers vaker te maken met criminelen. Bij de plofkraak op hetzelfde pand in maart werd ook een naastgelegen koffiebar zwaar beschadigd. Afgelopen september was er een ramkraak op een kledingwinkel.

Begin 2018 was er een handgranaat vastgebonden aan de gevel van een winkel voor waterpijpen en souvenirs.