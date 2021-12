Franse evacuatievlucht uit Afghanistan, 60 Nederlanders aan boord

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie alleen dat er de afgelopen dagen meerdere vluchten uit Afghanistan in Qatar zijn geland. De mensen die daarmee zijn overgebracht reizen binnenkort door naar Nederland. Het ministerie noemt geen aantallen Nederlanders aan boord maar verwijst wel naar een reportage van 1Vandaag . Daarin wordt een andere vlucht genoemd met 11 mensen die namens Nederland zijn geëvacueerd.

Gisteren zijn twee vluchten uit Afghanistan aangekomen in Qatar. De mensen die daarmee zijn overgebracht reizen binnenkort door naar NL. @eenvandaag heeft hier een reportage over gemaakt die te is zien om 18.15 op @npo1 #Afghanistan pic.twitter.com/PTAraG97Mg

De evacuees in het door Frankrijk gecharterde toestel zijn mensen die gevaar liepen in Afghanistan vanwege hun werkzaamheden. Het gaat onder meer om voormalig civiele medewerkers van de Franse strijdkrachten en om journalisten. Zij worden volgende week naar Frankrijk gevlogen.

Er zijn de afgelopen weken meer dan 300 Afghanen namens Nederland geëvacueerd via de zogeheten Doha-route, van de ongeveer 2000 op de evacuatielijst. Volgens Marjan Kamstra, de Nederlandse ambassadeur in Qatar, wordt de evacuatie vaak bemoeilijkt doordat mensen die ervoor in aanmerking komen, of hun familieleden, geen reisdocument hebben.