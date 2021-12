Djokovic kan Davis Cup-uitschakeling Servië niet voorkomen: Kroatië naar finale

Kroatië is voor de vierde keer doorgedrongen tot de finale van de Davis Cup. Ook Novak Djokovic kon niet voorkomen dat Servië in de halve eindstrijd in Madrid het hoofd moest buigen tegen de Kroaten.

De Kroaat Borna Gojo, de nummer 279 van de wereld, verraste in de eerste partij Dusan Lajovic (ATP-33) uit Servië. Gojo stond na de eerste set op buigen, maar knokte zich met rake baseline-slagen knap terug in de wedstrijd: 4-6, 6-3, 6-2.

Djokovic trekt stand gelijk

Djokovic sloeg Servië in het tweede duel weer naast Kroatië. De mondiale nummer één was met 6-4, 6-2 Marin Cilic (ATP-30) de baas.

De beslissing viel in het dubbelspel, waarin Nikola Mektic en Mate Pavic hun status als beste koppel ter wereld eer aandeden. Ze rekenden in twee sets (7-5, 6-1) af met de Serven Filip Krajinovic en Djokovic.