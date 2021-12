Een van Spanjes meest gezochte criminelen gepakt in Hamburg

De politie van Hamburg heeft een vermoedelijke mensenhandelaar aangehouden. Leudis Isaac Corro Camacho werd gezocht door Spanje en stond ook op de lijst van de meest gezochte criminelen van de Europese Unie.

De 34-jarige Venezolaan heeft de bijnaam 'Duivelin'. Spanje wil de transvrouw vervolgen voor mensenhandel, witwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ze zou (trans)vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie in verschillende Spaanse steden, waaronder Barcelona, Oviedo en Zaragoza.

Schuld afbetalen

Corro Camacho zou de vrouwen deels in Venezuela hebben geronseld en hun een baan in Spanje hebben beloofd. Daarvoor moesten ze dan wel allerlei cosmetische behandelingen ondergaan, waaronder borstvergrotingen en liposuctie.

De slachtoffers werden naar Spanje of Duitsland gebracht en opgesloten in appartementen. Daar moesten ze met sekswerk de 12.000 euro schuld afbetalen die ze hadden opgebouwd. Als ze weigerden, werden ze mishandeld.

Uit politieonderzoek bleek dat Corro Camacho zich waarschijnlijk in Duitsland ophield. In een woning in Hamburg werd ze woensdagavond laat aangehouden. Ze zal naar Spanje worden gebracht voor haar proces.