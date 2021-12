Schreuder sprokkelt weer een puntje met PEC tegen inspiratieloos Groningen

PEC Zwolle leek lang op weg naar de tweede overwinning van dit seizoen, maar liet een zege op FC Groningen in de slotfase door de vingers glippen. Door een zondagsschot van Mees de Wit en een schlemielig eigen doelpunt van Thomas van den Belt eindigde het duel in 1-1 in een lege Euroborg. Sinds trainer Dick Schreuder drie weken geleden het stokje overnam van de opgestapte Art Langeler gaat het iedere wedstrijd een beetje beter met PEC Zwolle. Na de kansloze nederlaag tegen Feyenoord (4-0) en de troosteloze 0-0 tegen RKC Waalwijk bood het spel tegen Groningen hoop in de strijd tegen degradatie. PEC Zwolle kwam na een kwartier verdiend op voorsprong via Mees de Wit. De middenvelder trok de stoute schoenen aan en probeerde het ineens van grote afstand. Doordat er een verraderlijke draai aan de bal zat werd doelman Peter Leeuwenburgh verrast en kon De Wit juichen (0-1).

Waar Leeuwenburgh er bij het openingsdoelpunt niet goed uitzag, vervulde hij vlak voor rust een positieve hoofdrol. De doelman wist een harde kopbal van Gervane Kastaneer met een katachtige reflex over het doel te tikken. FC Groningen, dat via opeenvolgende zeges op Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard de weg omhoog juist had ingezet, speelde een uiterst zwakke eerste helft. Een kansje van Jørgen Strand Larsen was na een halfuur het belangrijkste wapenfeit, maar doelman Kostas Lamprou stond goed in de weg. Eigen doelpunt Ook na rust maakte FC Groningen een fantasieloze indruk, maar omdat PEC Zwolle niet bij machte was om door te drukken hield de ploeg van Danny Buijs zicht op een resultaat.

