Inhaalslag met boosters? 'Nederland weet het altijd beter'

Demissionair minister Hugo de Jonge belooft "drie miljoen boosterprikken voor de jaarwisseling". Dan moeten alle zestigplussers een extra coronaprik gekregen hebben. Het extra personeel dat daarvoor nodig is, kan zich melden via een speciale website. Het offensief volgt op harde kritiek. Nederland zit in de achterhoede van Europa als het gaat om boosterprikken. Met een offensief, waarbij het aantal gezette prikken naar 700.000 per week zal worden opgestuwd in de komende weken, wil De Jonge een inhaalslag maken. Maar volgens Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is het erg laat. "De vaccinatiecampagne gaat al vanaf het begin niet goed. Als er opeens iets gebeurt, speelt men daar niet snel op in. Half september adviseerde de Gezondheidsraad voorbereidingen te terffen voor een snelle boosterprik. Dat er toen niet onmiddellijk een plan is gemaakt, is heel merkwaardig." Coutinho mist de zelfkritiek. "Om het de volgende keer beter te doen. Wij lijken het vaak beter te weten. Andere landen hebben voor een andere aanpak gekozen. Het effect hier is dat de bereidheid bij mensen afneemt. Het beleid leidt tot verwarring, er is geen consistente aanpak. Iedereen wist dat het boosteren eraan kwam, maar er lag geen plan. Wonderlijk. We missen een goede logistieke aansturing, al vanaf het begin. Er kan meer en er moet meer, ook voor de toekomst."

Het advies van de Gezondheidsraad op 14 september 2021 De Gezondheidsraad adviseert om specifieke groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis een extra dosis van een COVID-19-vaccin aan te bieden als onderdeel van de primaire vaccinatieserie. Ook adviseert de raad voorbereidingen te treffen om andere groepen een 'boostervaccinatie' te geven zodra de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt. Daarvan is op dit moment nog geen sprake. Reactie Gezondheidsraad vandaag: We adviseerden: bereid je voor om te starten met boosteren zodra dit nodig is. De eenstemmigheid onder deskundige adviesraden eind september was groot. Dat sommige landen in die periode al wel begonnen met boosteren was een vaak vanuit de politiek genomen gok, en niet gebaseerd op goede wetenschappelijke onderbouwing.

Data-analist Yorick Bleijenberg hoopt dat De Jonge het voorgenomen tempo haalt en zelfs opvoert. "Als we eerder waren begonnen hadden we tijdens Sinterklaas al op drie miljoen prikken kunnen zitten." Hij analyseerde daarvoor een 'vol-gas-aanpak'. "Dan zouden we de dag na het uitkomen van het advies van de gezondheidsraad, direct starten met 100.000 prikken per dag. Een tempo wat we nu pas over twee weken halen." Rood vakje Een half jaar geleden hadden 2,8 miljoen mensen in Nederland twee prikken gekregen. Eigenlijk zouden die hun booster dus nu al gehad moeten hebben, maar Nederland zit pas op een kleine 300.000 gezette prikken. Dat zijn de prikken voor mensen met een immuunstoornis, ruim 100.000, en het aantal gezette boosterprikken 173.000. In het verwerken van alle data hield Bleijenberg er overigens op 17 augustus al rekening mee dat de boosterprik eraan zat te komen. "Met een rood vakje! Dat het tot november zou duren, had ik niet verwacht." Bekijk hieronder zijn verschillende scenario's.