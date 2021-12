Van der Poel blijft verbazen: wereldrecord op 5.000 meter in Salt Lake City

Nils van der Poel blijft de schaatswereld verbazen. Nadat hij afgelopen jaar in Thialf het wereldrecord op de tien kilometer al had verbeterd, zette de Zweed vrijdagavond in Salt Lake City ook het wereldrecord op de vijf kilometer op zijn naam. Met 6.01,56 dook Van der Poel 0,3 seconde onder de tijd die Ted-Jan Bloemen in december 2017 had gereden. De eigenzinnige Van der Poel, ook wereldkampioen op de vijf en tien kilometer, had vooraf aangekondigd voor het record te willen gaan, maar dat was aan zijn opening niet te zien. Waar Bloemen bij zijn recordrace opende in 18,47, deed Van der Poel dat in 20,17. Zes ronden voor het einde onder schema WR Maar als iemand eigenaardige schema's kan rijden, is het Van der Poel wel. Beetje bij beetje kwam hij in de buurt van het schema van Bloemen en op 2.600 meter, zes rondes voor het einde, reed hij eronder. De marge bleef echter buitengewoon klein, steevast minder dan een halve seconde. Van der Poel noteerde in zijn laatste zes rondes achtereenvolgens drie keer 28,4 gevolgd door drie keer 28,6, nipt genoeg voor een aanscherping van de mondiale toptijd. Bekijk hieronder in de carrousel het schaatsprogramma van dit weekeinde:

Een kleine drie seconden achter Van der Poel eindigde Patrick Roest als tweede. Roest was niet al te best aan het seizoen begonnen en was in Salt Lake vooral op zoek naar een goed gevoel waarmee hij naar het olympisch kwalificatietoernooi kan toewerken. Dat gevoel zal hij ongetwijfeld overhouden aan zijn 6.04,41, de zesde tijd ooit gereden. Roest reed een sterke, vlakke rit met vier rondjes 28,8, waarna hij in de laatste drie rondjes zelfs nog wist te versnellen. Het brons ging naar de Italiaan Davide Ghiotto (6.07,27). Snelste tijd op 500m in B-groep Op de 500 meter veroverde Yamato Matsui wereldbekergoud, maar de Japanner was niet de snelste van de dag. De Chinees Tingyu Gao kwam in de B-groep tot 33,96, acht honderdste sneller dan de 34,04 waarmee Matsui de A-groep won. Gao stuntte in de eerste wereldbeker van dit seizoen met de snelste opening ooit (9,32). Hij won die wedstrijd, maar het is vooralsnog zijn enige zege deze winter. Het tweede wereldbekerweekeinde in het Noorse Stavanger moest hij door een rugblessure laten schieten. Door die absentie was Gao zo ver weggezakt in de wereldbekerstand dat hij in de B-groep moest starten, maar dat had geen invloed op zijn snelheid. Zondag start Gao in de tweede 500 meter van dit weekeinde weer 'gewoon' in de A-groep.

Matsui wint 500 meter voor Morishige en Dubreuil, maar is langzamer dan Gao - NOS

Achter Matsui ging het zilver in de A-groep naar landgenoot Wataru Morishige (34,091). Hij was een paar duizendste sneller dan de Canadees Laurent Dubreuil, de regerend wereldkampioen (34,099). Otterspeer beste Nederlander De Nederlanders spelen dit seizoen een bijrol op de 500 meter. Dai Dai N'tab was met een zesde plaats in Stavanger nog altijd het dichtst bij het podium. In Salt Lake was Hein Otterspeer de beste Nederlander op de zevende plek. Zijn 34,36 was wel een persoonlijk record. "Ik heb niet alle risico's genomen, de laatste bocht reed ik een beetje op safe", reageerde Otterspeer. "Het ijs neemt en het ijs geeft, één foutje en je ligt. Je moet gewoon je schaatsen volgen en niet meer willen dan dat."

Otterspeer (33) rijdt persoonlijk record op 500 meter - NOS