Japanner Matsui wint wereldbekergoud, maar Gao is de snelste van de dag

Yamato Matsui heeft in Salt Lake City wereldbekergoud op de 500 meter veroverd, maar de Japanner was niet de snelste van de dag. De Chinees Tingyu Gao kwam in de B-groep tot 33,96, acht honderdste sneller dan de 34,04 waarmee Matsui de A-groep won.

Gao stuntte in de eerste wereldbeker van dit seizoen met de snelste opening ooit (9,32). Hij won die wedstrijd, maar het is vooralsnog zijn enige zege deze winter. Het tweede wereldbekerweekeinde in het Noorse Stavanger moest hij door een rugblessure laten schieten.

Door die absentie was Gao zo ver weggezakt in de wereldbekerstand dat hij in de B-groep moest starten, maar dat had geen invloed op zijn snelheid. Zondag start Gao in de tweede 500 meter van dit weekeinde weer 'gewoon' in de A-groep.

