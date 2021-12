Schouten wint 3.000 meter in Nederlands record, ook Kok rijdt nationale toptijd

Schaatssters Irene Schouten en Femke Kok hebben op de eerste dag van de wereldbeker in Salt Lake City een Nederlands record gereden. Schouten behield haar ongeslagen status op de lange afstanden door de 3.000 meter te winnen. Kok stond voor het eerst dit wereldbekerseizoen op het podium, op de 500 meter pakte ze brons. Schouten trainde de afgelopen weken niet op het ijs, maar op de racefiets in de zon op Tenerife. Na vier overwinningen op de langste afstanden (3 en 5 kilometer) bij de NK afstanden en de eerste wereldbekers achtte ze een nieuwe zege niet vanzelfsprekend. "Ik weet totaal niet wat ik ervan moet verwachten", zei Schouten bij aankomst in Noord-Amerika. "Na een week is het gek. Je verleert het niet, maar je moet wel weer even voelen: wat is je slag?" IJsloze weken deren Schouten niet Met die slag zat het vanaf het begin van de race wel goed. Direct dook Schouten onder het schema van het Nederlands record dat Esmee Visser in maart 2019 op 3.54,02 had gezet. Schouten finishte in 3.52,89, vooral dankzij een uitmuntende slotronde van 30,4. Ter vergelijking, Visser besloot haar nationale record destijds met een ronde 31,1. Antoinette de Jong pakte het zilver, 2,29 seconde achter Schouten. Het brons ging naar de Noorse Ragne Wiklund, wereldkampioene op de 1.500 meter. "Als je dit twee dagen geleden had gezegd, had ik gedacht: dit gaat niet gebeuren", zegt Schouten. "Ik ben er heel blij mee. Mijn race was niet heel goed, maar het betekent wel dat ik fit ben. En dat het beter kan."

Schouten na nationaal record: 'Race was niet heel goed, maar ik ben er heel blij mee' - NOS

Een nationaal record rijden en toch zeggen dat het een slechte race was. Daarmee doelt Schouten op haar tweede volle rondje, een ronde van 30,7, de langzaamste van haar rit. "Dat was echt heel slecht. Ik versnel wel, maar het kost extra energie en dat hoeft niet." Schouten geeft uiteindelijk maar minder dan negen tiende toe op het wereldrecord van Martina Sáblíková. "Omdat ik twee dagen geleden nog op Tenerife zat, denk je daar niet aan. Als ik daar echt voor wil gaan, moet ik een betere voorbereiding hebben." Bekijk hieronder in de carrousel het schaatsprogramma van dit weekeinde:

Op de 500 meter moest Kok haar meerdere erkennen in Erin Jackson (36,80) en wereldkampioene Angelina Golikova (36,93). Voor de Amerikaanse Jackson, die dit seizoen internationaal doorbreekt, was het alweer haar vierde wereldbekergoud in vijf wedstrijden deze winter. Kok reed op het snelste ijs ter wereld de 37,06 van Thijsje Oenema uit de boeken, een Nederlands record dat bijna negen jaar had gestaan. Oenema noteerde haar toptijd tijdens de WK sprint in januari 2013.

Jackson opnieuw de sterkste op 500 meter, Kok derde in nationaal record - NOS

Afgelopen winter was Kok het record van Oenema al twee keer tot op twee honderdste genaderd, maar dit seizoen was ze nog niet in grootse vorm. Kok verloor haar Nederlandse titel aan Jutta Leerdam en in de wereldbeker was een achtste plaats door ziekte en privéproblemen haar beste resultaat. "Ik voelde me eigenlijk weer supergoed en in de training ging het eindelijk weer een keer lekker", reageerde een vrolijke Kok. "Ik had niet echt een idee hoe hard het nou eigenlijk ging. Op het laatste rechte stuk had ik nog wel een paar missertjes, dus toen ik over de finish kwam was ik heel blij met 37,01. Maar toch baal ik wel een beetje dat het geen 36'er was."

Kok blij met Nederlands record (37,01), maar hoopte stiekem op 36'er - NOS