Jackson opnieuw de sterkste op 500 meter, Kok derde in Nederlands record

Afgelopen winter was Kok de toptijd van Oenema al twee keer tot op twee honderdsten genaderd, maar dit seizoen was ze nog niet in grootse vorm. Kok verloor haar Nederlandse titel aan Jutta Leerdam en in de wereldbeker was een achtste plaats door ziekte en privéproblemen haar beste resultaat.

"Ik voelde me eigenlijk weer supergoed en in de training ging het eindelijk weer een keer lekker", reageerde een vrolijke Kok. "Ik had niet echt een idee hoe hard het nou eigenlijk ging. Op het laatste rechte stuk had ik nog wel een paar missertjes, dus toen ik over de finish kwam was ik heel blij met 37,01. Maar toch baal ik wel een beetje dat het geen 36'er was."