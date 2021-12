Ouders schoolschutter Michigan aangeklaagd, maar spoorloos

De ouders van de 15-jarige jongen die deze week vier medeleerlingen doodschoot op zijn school in Michigan worden aangeklaagd. Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat verdenkt hen van dood door schuld. Ze zijn nog niet aangehouden omdat ze spoorloos zijn, zei de aanklager op een persconferentie.

De vermoedelijke dader, Ethan Crumbley, ging dinsdag gewapend naar zijn school in de plaats Oxford en opende het vuur. Vier leerlingen, tussen de 14 en 17 jaar, kwamen om het leven. Zeven anderen raakte gewond.

Gesprek

Volgens het OM had de moordpartij voorkomen kunnen worden. Enkele uren voor het incident waren de ouders nog samen met hun zoon op school voor een gesprek. Ze kwamen langs omdat een leraar een door de jongen gemaakte tekening had gevonden van een bloedend persoon en een vuurwapen. Ondanks de verontrustende boodschap traden de ouders na het gesprek niet op, stelt justitie.

Bovendien had de vader het semiautomatische vuurwapen vier dagen eerder gekocht in gezelschap van zijn zoon en hield hij het wapen niet bij hem weg. Sterker nog: de moeder van de jongen had het op sociale media over een kerstcadeau voor haar zoon en plaatste filmpjes waarop ze het wapen samen testten op een schietbaan, stelt het OM.

Uniek

In de Verenigde Staten vinden geregeld school shootings plaats, maar ouders worden zelden aangeklaagd voor dood door schuld. De wet in Michigan maakt dat wel mogelijk en de aanklager wil daarvan nu gebruikmaken.

"Ik geloof dat ze dat wapen voor hem hebben gekocht", zei de aanklager op een persconferentie. "Ik vind dat ze verantwoordelijk zijn, dat er sprake is van criminele schuld. Deze aanklachten moeten de mensen die hebben bijgedragen aan deze tragedie aansprakelijk stellen en verder de boodschap afgeven dat wapenbezitters een verantwoordelijkheid hebben."

De advocaat van de ouders zegt dat ze haar cliënten al enige tijd niet heeft kunnen bereiken. Een politieteam gespecialiseerd in de opsporing en arrestatie van gevluchte verdachten is naar hen op zoek.