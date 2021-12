Gierende inflatie in Turkije: 'Elke week wordt er wel iets duurder'

'Mensen kunnen het niet bijhouden' "Er is geen verpaupering, ik zie nog steeds dat de supermarkten vol zijn", zegt de Turkse Nederlander. "Maar ik hoor en zie wel dat mensen ongelukkig zijn of het moeilijk hebben. Mensen die een vast salaris hebben gaan wel door, maar de laatste paar maanden is de inflatie zo aan het stijgen dat mensen het niet kunnen bijhouden." President Erdogan wil de rente laag houden om de economie te stimuleren. Zo kunnen bedrijven goedkoop lenen en blijven investeren. Een lage lira kan de export stimuleren omdat Turkse producten goedkoper worden, zo redeneert de president. De Turkse economie is voor een groot deel afhankelijk van buitenlands kapitaal. Veel economen noemen Erdogans aanpak zeer onconventioneel, een gevaarlijk experiment zelfs. Om prijsstijgingen tegen te gaan zijn renteverhogingen volgens hen juist nodig.

Correspondent Mitra Nazar over de val van de lira President Erdogan vraagt mensen om hem te vertrouwen en geduld te hebben. Turkije gaat hier beter uit komen, is de boodschap. Dat de lira keldert, is de schuld van buitenlandse valutahandelaren, zegt hij. Eerder had hij het over een internationale rentelobby die probeert Turkije kapot te maken. Met andere woorden: de schuld ligt in het buitenland. Hoewel iedereen het erover eens is dat het leven met de dag zwaarder wordt, zijn er twee uiterste reacties. Tegenstanders van Erdogan zien dit als een bevestiging van economisch wanbeleid dat ze al jaren zien. Men ziet het als gevolg van het autoritaire leiderschap van Erdogan. Dat er een klimaat is ontstaan waarin niemand hem meer durft tegen te spreken. Er is veel boosheid, ook bij mensen die zich anders politiek niet zo snel zouden uitspreken. Dit gaat over geld, en het raakt iedereen. Trouwe supporters van Erdogan vertrouwen erop dat het beter wordt en dat de president een plan heeft. Daar is de gedachte dat er ups en downs zijn, en dat men nu even door de zure appel heen moet bijten. Men wijst vaak naar andere landen, waar de inflatie ook hoog is. Toen in Engeland problemen waren met de toevoer van benzine, werd hier op de staatstelevisie gezegd dat het daar veel erger is. De vraag is natuurlijk wel hoe lang die mensen nog rustig blijven afwachten, terwijl hun salaris en spaargeld met de dag verder verdampt.

Vorige week stonden veel Turken in de rij bij benzinestations vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook waren er kleine protesten tegen de regering. Dat is vrij uniek; sinds de Gezi-protesten in 2013 zijn Turken niet meer echt de straat opgegaan. Voor veel jongeren is er geen toekomstperspectief; voor ouderen is het nog erger, zegt de Turkse Nederlander. "Ik ken veel mensen die weer bij hun familie wonen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Ik heb zelf soms paniekaanvallen over hoe ik de opleiding van mijn kind ga betalen." Ook in een wijk in Istanbul waar jarenlang traditiegetrouw gestemd werd op Erdogan's AK-partij, zien inwoners het somber in:

De Turkse lira keldert, burgers hebben het moeilijk - NOS

Volgens de Istanbulse zie je in deze periode ook dat veel mensen elkaar helpen. "Mensen leven hier niet, ze overleven. Ik zie families bijspringen. Een moeder die haar grond verkoopt bijvoorbeeld voor haar zoon die niet rondkomt. Hij gaat met zijn gezin bij haar wonen zodat hij weer even vooruit kan. Er is tot nu veel saamhorigheid, maar dat houdt op een gegeven moment wel op." Een andere Turkse Nederlander uit Istanbul, die er al dertien jaar woont, herkent dat beeld. Ook zij wil anoniem blijven; ze wil geen problemen met haar werkgever. De vrouw doneert nu een derde van haar salaris aan goede doelen, zegt ze. Ze kent meerdere mensen die dat nu doen. "De cultuur in Turkije is anders. Hier zorgen de mensen voor elkaar, in Nederland doet de overheid het."

Quote De Turken zijn al jaren gewend dat je van de staat niet veel moet verwachten. Turkse Nederlander uit Istanbul