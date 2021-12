De Jonge: zeven maanden na laatste vaccinatie boosterprik voor wie wil

Iedereen die een boosterprik wil hebben, kan die krijgen in de zevende maand na de laatste vaccinatie. Dat zegt minister De Jonge over de inhaalslag die hij wil maken in de boostercampagne.

Voor de jaarwisseling krijgen alle 60-plussers en medewerkers in de zorg hun boosterprik. Vanaf januari komen de mensen onder de 60 aan de beurt. "Dat gaat van oud naar jong", kondigt De Jonge aan.

De GGD is daarvoor al aan het opschalen en dat gaat de komende weken door. "Er zijn nu zeventig priklocaties, daar komen er minstens twintig bij."

Meer medewerkers nodig

Er zijn veel extra mensen voor nodig om de prikken te zetten en die melden zich nu al bij de GGD. Maar er zijn er nog meer nodig, zegt De Jonge. "Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden", zegt de minister. In sommige regio's zijn al voldoende mensen, maar in andere zijn nog tekorten.

Eind deze week moeten 700.000 mensen hun boostervaccinatie hebben gehad. Het streven is dat de teller eind deze maand op 3 miljoen staat.