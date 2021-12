Peter R. de Vries' lievelingsnummer op 3 in Top 2000

In de Top 2000 van dit jaar staat Queen weer op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. Het is de achttiende keer dat dat nummer bovenaan staat in de hitlijst van NPO Radio 2. Die wordt samengesteld door de inzendingen van luisteraars.

Vorig jaar stond Danny Vera op de eerste plek met Roller Coaster. Dat nummer staat nu tweede.

Op drie staat A Whiter Shade of Pale, van Procol Harum. Misdaadverslaggever Kees van der Spek onder anderen had opgeroepen om op dat nummer te stemmen, omdat het het lievelingsnummer was van Peter R. de Vries die in juli werd doodgeschoten. Een jaar eerder stond het nog op plaats 153.

Dit is het lievelingsnummer van De Vries: