UMC Utrecht: zelftest onbetrouwbaar voor mensen zonder klachten

De coronazelftest van Roche is betrouwbaar als je symptomen hebt, maar niet als je de test gebruikt als je geen klachten hebt. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd; de eerste resultaten zijn gedeeld in een persbericht.

"De zelftests zijn in het verleden met name in de markt gezet om gebruikt te worden door mensen zonder klachten. Maar ons onderzoek laat zien dat juist voor deze doelgroep de onderzochte neuszelftest niet geschikt is", zegt onderzoeksleider Carl Moons van het UMC Utrecht. "En dat is precies tegenovergesteld van de wijze waarop deze neuszelftesten tot nu toe werden aanbevolen."

Demissionair minister Hugo de Jonge adviseerde vandaag nog aan Sinterklaasvierders om het feest veilig te vieren en van tevoren een zelftest te doen. Volgens onderzoeker Moons levert dat, als je geen klachten hebt, geen betrouwbaar resultaat op. "Stel: je hebt geen klachten, maar wilt extra zekerheid omdat je je moeder wilt bezoeken of naar school wilt. In zo'n geval is een zelftest met name onbetrouwbaar."

Bij mensen mét klachten ligt dat anders, zegt Moons. "De antigeen-neuszelftest die we hebben onderzocht is net zo goed in het opsporen van coronabesmettingen als wanneer deze antigeentest professioneel wordt gebruikt."

Op basis van dit onderzoek besloot het Outbreak Management Team een nieuw testbeleid te adviseren. Dat leidde gisteren tot het advies dat je bij klachten ook een zelftest mag doen.

90 procent betrouwbaar

Aan het onderzoek deden bijna 3000 bezoekers van drie verschillende GGD-testlocaties mee. Ze werden gevraagd een speekseltest en een reguliere zelftest mee naar huis te nemen. Ook was het verzoek om de test binnen een paar uur te doen.

Bij mensen die positief waren getest bij de GGD, besmettelijk waren en klachten hadden, bleek de zelftest dat in 90 procent van de gevallen ook aan te geven. Bij mensen die geen klachten hadden, maar wel besmettelijk waren, merkte de zelftest het virus in slechts 39 procent van de gevallen op. De speekselzelftest bleek in alle gevallen onbetrouwbaar.

Moons en zijn collega's gaan ook de andere neuszelftests onderzoeken die in Nederland veel worden gebruikt. "Zowel bij mensen met als zonder klachten. We kunnen van start zodra dit is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid. Met het huidige aantal besmettingen kunnen we binnen afzienbare tijd, over een periode van weken, de resultaten hebben."