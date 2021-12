Spanningen in Bosnië: 'Dezelfde angsten als in 1992'

Prijedor ligt in de Republika Srpska, de Servische Republiek, één van de twee grotendeels autonome 'entiteiten' waarin Bosnië aan het eind van de oorlog is opgedeeld. Ook in 1992 lagen stad en omgeving in het gebied dat mannen als Radovan Karadzic onafhankelijk hadden verklaard nadat Bosnië zich los had gescheurd van het toenmalige Joegoslavië. Zoals de naam al zegt, woonden er in de Republika Srpska vooral Serviërs. Maar in Prijedor woonden ook veel Bosniakken, overwegend islamitische Bosniërs.

"Goede huizen, nieuwe huizen, moskeeën," zegt Music. "Maar alles is leeg. Er woont hier bijna niemand. Zo ziet het eruit aan het einde van etnische zuivering. We hebben het over separatisme, de mogelijkheid van een nieuwe oorlog. Een dagelijkse marteling met nieuws, met angst. Dezelfde angsten als in 1992."

Er heerst angst in Bosnië. De staat dreigt uiteen te vallen en bewoners vrezen voor geweld. Ook de internationale gemeenschap maakt zich zorgen over de fragiele vrede in het land.

Om te voorkomen dat die twee entiteiten elkaar voortdurend in de haren vliegen, werd in Dayton de Hoge Vertegenwoordiger in het leven geroepen. Die kreeg na een paar jaar vergaande bevoegdheden als de integriteit van de staat in het geding is: hij of zij kan beslissingen van de entiteiten nietig verklaren, wetten opleggen en publieke personen als rechters en parlementsleden de laan uitsturen. Allemaal zonder democratische controle en zonder beroepsmogelijkheid.

Het land telt drie "constituerende" volkeren: Bosniakken (moslims, 50 procent van de bevolking), Serviërs (30 procent, christelijk-orthodox) en Kroaten (15 procent, katholiek). Het land is opgedeeld in twee 'entiteiten' die in grote mate autonoom zijn: de Federatie van Bosnië en Herzegovina (of Moslim-Kroatische Federatie) en de Republika Srpska, de Servische Republiek.

In Biscani, een dorp even buiten Prijedor, is een monument opgericht. Achter de vele tientallen namen die erop vermeld staan, staat 1992 als jaar van overlijden. Het was volgens Music "een van de vreselijkste slachtingen" in Bosnië en Herzegovina. "Ze begonnen hier in Biscani op 22 juli. Het was een maandag. En ze eindigden voor mijn huis op 23 juli. Servische militairen, paramilitairen, politie, wat dan ook, kwamen en vermoordden mensen. Van huis tot huis." Na Prijedor wist de wereld waar het begrip etnische zuivering voor stond.

Vanwege die episode in de oorlog ligt nu alles heel gevoelig onder de Bosnische moslims, de Bosniakken. Vooral ook de woorden en de daden van het Bosnisch-Servische leiderschap in de persoon van Milorad Dodik. Die boycot een flink deel van hetgeen tot de weinige bevoegdheden van de staat Bosnië en Herzegovina, die in naam gezamenlijk door Bosniakken, Serviërs en Kroaten wordt bestuurd: rechtspraak, indirecte belastingen (BTW) en leger.

Dodik boycot vooral ook Christian Schmidt, de Hoge Vertegenwoordiger die als afgevaardigde van de internationale gemeenschap verregaande bevoegdheden heeft. De Duitser Schmidt is volgens Dodik aangesteld in strijd met alle afspraken die daar ooit over zijn gemaakt.

Schmidt reageerde met een rapport aan de Veiligheidsraad van de VN waarin hij afscheiding van de Republika Srpska en zelfs een nieuwe oorlog als reële mogelijkheden schetst.