Ernstig ongeluk leidt tot vondst 500 kilo vuurwerk in woning Ede

In een woning in Ede is 500 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De 57-jarige bewoner is aangehouden. Volgens de politie was hij een handelaar.

De politie kwam de man op het spoor nadat een jongen een week eerder ernstig gewond was geraakt bij een vuurwerkongeval. De jongen had illegaal vuurwerk gekocht, waarmee was gerommeld. Het vuurwerk kwam volgens de politie bij de man uit Ede vandaan.

Een deel van het vuurwerk dat in zijn huis werd gevonden, was verpakt in postpakketten die de handelaar vermoedelijk uit het buitenland had ontvangen.

Het vuurwerk werd eind oktober al aangetroffen, maar de politie meldde er eerder in verband met het onderzoek nog niets over. Inmiddels is de verdachte weer vrij, meldt Omroep Gelderland.