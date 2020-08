KNVB-directeur Gudde: 'Ik ben teleurgesteld, maar ik snap de beweegredenen'

Directeur betaald voetbal Eric Gudde snapt de keuze van Ronald Koeman om bij Oranje te vertrekken, maar blij is hij er niet mee. "Als je kijkt waar we vandaan komen en waar we nu staan, had ik graag samen het EK willen doen. Daar zit de teleurstelling."

"Hij belde me maandagochtend en vertelde dat hij Barcelona niet voor de derde keer zou afzeggen, zeker niet in deze onzekere tijd." Een poging om Koeman alsnog voor het Nederlands elftal te behouden, heeft Gudde niet gedaan. "Hij was duidelijk niet meer te stoppen en ik snap zijn beweegredenen."

'Serieus bedrag' voor KNVB

Koeman tekende in het voorjaar van 2018 zijn contract bij de KNVB, waarin een clausule werd opgenomen dat hij zijn dienstverband kon beëindigen als Barça bij hem aan zou kloppen. "Dus er zijn wel spelregels waaraan hij dan wel Barcelona moet voldoen, bijvoorbeeld een bedrag", aldus Gudde. Om hoeveel geld het gaat, wil hij niet zeggen. "Het is een serieus bedrag."

Of dat geld zal worden gebruikt om een nieuwe bondscoach los te weken bij een club, kan de directeur betaald voetbal niet zeggen. "We kijken in eerste instantie naar de meest passende trainer voor deze groep. Daarna zien we wel of diegene wel of niet vrij is."