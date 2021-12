Verstappen begint snel in Saudi-Arabië, maar komt niet aan toptijd Hamilton

De Grote Prijs van Saudi-Arabië begint zondag om 18.30 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook in Langs de Lijn op NPO Radio 1 wordt tot 21 uur uitgebreid verslag van de race gedaan.

Om het kersverse en dus nog 'vuile' asfalt te leren kennen, maakten de meeste coureurs een behoorlijk aantal meters. De door velen gevreesde fouten en crashes op de snelle en krappe baan bleven daarbij uit.

Het circuit in Djedda, de op een na grootste stad in Saudi-Arabië, werd de afgelopen maanden in recordtempo uit de grond gestampt en was pas vlak voor de komst van het Formule 1-circus gereed. "Het is moeilijk om in te schatten of deze plek ons ligt. Daarvoor weten we nog te weinig", zei Verstappen in aanloop naar de eerste training.

Pérez blijft achter

Achter Hamilton, Verstappen en Bottas reed Pierre Gasly naar de vierde tijd. Sergio Pérez, bij Red Bull de teamgenoot van Verstappen, kwam er niet aan te pas. De Mexicaan werd elfde, ruim een seconde achter Hamilton.