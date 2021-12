Hamilton zet de toon met snelste tijden in eerste trainingen voor GP Saudi-Arabië

Verstappen kan dit weekeinde historie schrijven door zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. De Nederlander heeft in het WK-klassement een voorsprong van acht punten op Hamilton, die de laatste twee races won.

Verstappen kwam in de eerste training tot de tweede tijd, slechts een halve tiende achter Hamilton. In de tweede vrije training waren ook Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas en Pierre Gasly sneller dan Verstappen. De Red Bull Racing-coureur gaf in de avondsessie bijna twee tienden toe op Hamilton.

Lewis Hamilton is het grandprix-weekeinde in Saudi-Arabië begonnen met twee sterke vrije trainingen. De Brit, met Max Verstappen verwikkeld in een zinderende strijd om de wereldtitel, noteerde in zowel de eerste als de tweede trainingssessie de snelste tijd.

Maar dat de snelheid er ondanks die voorzichtige start in zit, bewees Hamilton door zich niet veel later flink te verbeteren.

Ook in de tweede training zette Verstappen vroeg de snelste tijd meer, maar opnieuw dook zijn grote concurrent eronder, net als Bottas en Gasly. In het laatste deel van de training was Verstappen niet meer bezig met supersnelle rondetijden, maar met het zoeken naar de beste afstelling van zijn auto.

Om het kersverse en dus nog 'vuile' asfalt te leren kennen, maakten de meeste coureurs een behoorlijk aantal meters. De door velen gevreesde fouten en crashes op de snelle en krappe baan bleven daarbij lange tijd uit.

Zware crash Leclerc

Aan het einde van de tweede sessie zorgde Ferrari-coureur Charles Leclerc voor de zwaarste crash van de dag. De Monegask kwam met zijn linkerkant te veel op de kerbstones terecht, verloor de controle over zijn bolide en schoot hard de flexibele wand naast het circuit in. Van zijn auto was weinig meer over, maar Leclerc kon soepel uitstappen.

Het circuit in Djedda, de op een na grootste stad in Saudi-Arabië, werd de afgelopen maanden in recordtempo uit de grond gestampt en was pas vlak voor de komst van het Formule 1-circus gereed. "Het is moeilijk om in te schatten of deze plek ons ligt. Daarvoor weten we nog te weinig", zei Verstappen in aanloop naar de eerste training.

Eerbetoon aan Frank Williams

Alle coureurs rijden dit weekeinde met een eerbetoon aan Frank Williams op hun bolide. Afgelopen week overleed Williams, de oprichter van het gelijknamige Formule 1-team, op 79-jarige leeftijd.