'Koning van de polonaise' Arie Ribbens (84) overleden

Bij het grote publiek was de Brabantse zanger vooral bekend van carnavalshits als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise. Met deze nummers had hij begin jaren 80 veel succes. Er volgen nog veel meer nummers in hetzelfde genre, zoals Akketdoe, Polonaise Achteruit en Ik ben verliefd op Hanja Maij-Weggen.

Zanger Arie Ribbens is op 84-jarige leeftijd overleden. Ribbens, die al jaren kampte met zijn gezondheid, stierf vanochtend "in alle rust", meldt zijn managementbureau.

Naast zijn carnavalsrepertoire zong Ribbens ook andersoortige nummers: zo trad hij sinds 2008 ook op met Sjoukje Smit als het duo Mouth & MacNeal. Hij volgde daarmee de in 2004 overleden Willem Duyn op.

Longkanker

Eind 2015 maakte Ribbens bekend dat hij gestopt was met zingen vanwege een beschadiging aan zijn stembanden. Die had hij opgelopen toen hij in 2009 werd bestraald vanwege longkanker.

Later werd opnieuw een vlekje op zijn longen gevonden. De tumor werd deels verwijderd, maar in 2019 werd bekend dat hij was uitbehandeld. Ribbens woonde jarenlang in Duitsland, maar de laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Nederland, om dichter bij zijn familie te kunnen zijn.