2500 handtekeningen van studenten tegen aanwezigheidsplicht VU

Bijna 2500 studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een petitie ondertekend tegen een aanwezigheidsplicht tijdens werkgroepen en tentamens. De studenten vinden het vanwege de coronasituatie niet redelijk dat ze fysiek op de universiteit moeten zijn.

Over een kleine drie weken begint de tentamenweek. De studenten moeten daarvoor naar de universiteit komen, online is er niets mogelijk. En daar snapt student politicologie Eric Sjoers niets van. "Ik ben bang dat als wij heel veel studenten fysiek in een ruimte bij elkaar zetten, zij het virus op kunnen lopen en dat als kerstcadeautje geven aan hun familie", zegt hij tegen de regionale zender NH.

Ook is Sjoers bang dat studenten door de aanwezigheidsplicht studievertraging kunnen oplopen. Want voor de studenten die thuisblijven tijdens een tentamen - ziek of niet - zijn er gevolgen. Ze moeten het tentamen later maken, en verspelen daarmee mogelijk de enige herkansingsmogelijkheid. Daarnaast kunnen ze in de knoop komen met andere vakken, waardoor de studiedruk toeneemt.

Besmet naar school

Om mogelijke studievertraging en bijbehorende kosten te voorkomen, zouden er zelfs enkele studenten besmet met corona naar de universiteit zijn gekomen.

Een woordvoerder van de universiteit zegt in reactie op de petitie met de studenten op zoek te gaan naar een oplossing. Maar hij wil niet terug naar de situatie van vorig jaar, toen studenten in vaak kleine kamers moesten werken.

Extra herkansing

Volgens de woordvoerder raakten veel studenten overspannen door al dat thuiszitten. "Daarom willen we niet naar online. Het zal zeker zo zijn dat er fysieke tentamens afgenomen gaan worden. Maar dan hoop ik dat er een extra herkansing wordt geboden zodat studenten niet de druk ervaren om toch te komen. En het tentamen kúnnen missen als ze corona hebben of in quarantaine zitten."

Maar volgens Sjoers is online tentamens doen echt de enige oplossing. In ieder geval de komende tentamenweek. Anders kunnen studenten alsnog familieleden besmetten. "En dan kunnen we hopelijk na Kerst weer fysiek op campus de derde periode in."