Burgemeester Medemblik doet aangifte van anti-migrantentekst makelaar

De huizenverhuursite heeft de makelaar ook op de tekst aangesproken. Die reageerde tegen NH Nieuws dat de tekst allesbehalve discriminerend bedoeld was. "Wij huisvesten juist buitenlandse werknemers, maar kregen geen vergunning meer voor dit huurhuis", zei directeur Dennis Stello daarover.

"Het beleid is juist bedoeld om de woningvoorraad in de gemeente Medemblik eerlijker en toegankelijker te maken", zegt burgemeester Streng.

De burgemeester heeft aangifte gedaan van smaad en laster. "De advertentie is verwijderd, maar er is geen rectificatie gekomen. Hij beschuldigt de gemeente van discriminatie en zet Medemblik daarmee in een kwaad daglicht", licht een woordvoerder toe.