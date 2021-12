Oud-verslaggever en -Kamerlid Marijn de Koning (78) overleden

Oud-journaalverslaggever en oud-politicus Marijn de Koning is op 78-jarige leeftijd overleden. De Koning werd vooral bekend als eerste vrouwelijke verslaggever van het NOS Journaal.

Ze kwam in 1978 in dienst bij de NOS. Het duurde daarna nog zes jaar totdat Pauline Broekema als tweede vrouwelijke verslaggever werd aangenomen.

In een interview zei De Koning ooit dat hoewel ze de eerste vrouwelijke verslaggever was, ze zich op haar gemak voelde op de redactie. "Ik heb nooit het gevoel gehad dat ze mij minder vonden of dat ik vaker koffie moest halen."

Communicatieadviseur

De Koning hield zich in onder meer bezig met justitie, kunst en volksgezondheid. Ook deed ze verslag van de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 en maakte ze reportages in bijvoorbeeld Libanon, Suriname en Tanzania.

Voor en na haar periode bij de NOS had ze ook andere banen in de journalistiek, onder meer bij het Utrechts Nieuwsblad, Het Parool en de AVRO. Verder werkte ze enige tijd als communicatieadviseur en mediator.

De Koning was afgestudeerd als jurist en studeerde ook enige tijd sociologie.

Kamerlid

Marijn de Koning had ook een korte carrière in de landelijke politiek: van 1994 tot 1998 was ze Tweede Kamerlid voor D66. Ze hield zich daar onder meer bezig met media en defensie.

De Koning had na 1998 graag als Kamerlid willen doorgaan, maar ze stond op een lage plek op de D66-kandidatenlijst en werd niet herkozen. Ze zat ook enige tijd in de gemeenteraad van Abcoude voor die partij.