Raad van Europa voert druk op Turkije op voor vrijlating Osman Kavala

Dit kan het begin zijn van een lange strafprocedure tegen Turkije. De Raad van Europa beslist op zijn vroegst in februari of er inderdaad een strafprocedure komt, mocht Kavala dan nog vastzitten. Zo'n procedure kan uiteindelijk leiden tot het onthouden van stemrecht in de raad of zelfs tot uitsluiten uit de raad.

Twee jaar geleden heeft het Europese Hof voor de mensenrechten de onmiddellijke vrijlating geëist van Kavala, omdat er geen bewijs is voor de aanklachten tegen hem. Turkije is lid van de Raad van Europa en moet daarom gehoor geven aan het besluit.

De Raad van Europa zal een strafprocudere tegen Turkije starten als het land Osman Kavala niet alsnog vrij laat. De filantroop en zakenman Kavala zit al vier jaar in voorarrest, omdat hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de Gezi-protesten en de mislukte staatsgreep in 2016.

De Raad van Europa is een mensenrechtenorganisatie waarvan 47 Europese landen lid van zijn, inclusief Rusland, Turkije en de landen in de Kaukasus. Het is geen onderdeel van de Europese Unie. Op 5 mei 1949 is de raad opgericht en het zetelt in Straatsburg.