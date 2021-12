Pieter Klein nieuwe hoofdredacteur van Nieuwsuur

Pieter Klein, onderzoeksjournalist van RTL Nieuws, wordt de nieuwe hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hij volgt Joost Oranje op, die begin volgend jaar aan de slag gaat als coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws.

Klein werkte eerder elf jaar als adjunct-hoofdredacteur voor RTL Nieuws. Sinds 2018 is hij als onderzoeksjournalist onder meer verantwoordelijk voor de onthullende publicaties over de toeslagenaffaire. Samen met Jan Kleinnijenhuis van Trouw won hij De Tegel en werd hij in 2019 verkozen tot Journalist van het Jaar.

Klein is RTL dankbaar voor de kansen die hij daar kreeg. "Ik heb met heel veel plezier jarenlang bij RTL Nieuws gewerkt, als chef van de politieke redactie, als adjunct en als journalist. Voor mij voelt het hoofdredacteurschap van Nieuwsuur nu als een logische stap."

Hij verheugt zich op zijn nieuwe rol. "Ik hoop bij te dragen aan waar mijn hart ligt: de precisiejournalistiek, waarmee Nieuwsuur naam heeft gemaakt. Diepgravend onderzoek dus en relevante verdieping. Kritisch, open en onbevangen."