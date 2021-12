Skeletonster Bos leidt wereldbeker voor het eerst na zesde plaats Altenberg

Skeletonster Kimberley Bos gaat voor het eerst in haar carrière aan kop in de wereldbekerstand. De 28-jarige Edese eindigde in het Duitse Altenberg bij de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen als zesde en nam daarmee de leiding in de stand over van Jelena Nikitina.

Bos was vrijdag in beide runs sneller dan ze ooit was op de baan in Altenberg. Ze maakte weinig stuurfouten, maar verloor beide keren op het laatste gedeelte wel wat tijd.

De Nederlandse heeft met haar goede resultaten in de eerste twee wereldbekers van het seizoen al voldaan aan de kwalificatie-eis voor de Winterspelen van Peking. Ook de internationale eis (een plaats bij de beste 25 op de wereldranglijst) kan haar nu slechts in theorie nog ontgaan.

Nikitina had meer moeite met de Duitse baan en kende geen vlekkeloze eerste afdaling. De Russin stond na de eerste run veertiende. Ze maakte in de tweede run veel tijd goed en eindigde als elfde.

Hermann wint

De winst in Altenberg ging naar de Duitse Tina Hermann. In de eerste run bleef ze met 57,84 net boven haar eigen baanrecord, maar zette ze wel de snelste tijd neer. In de tweede run werd het baanrecord meerdere keren verbeterd. Eerst door Katie Uhlaender en vervolgens door Yulia Kanakina, Jeanine Flock en Hermann zelf. Het was de twaalfde wereldbekerzege voor Hermann in haar carrière.

Achter de 29-jarige Duitse werd Alina Tararytsjenkova verrassend tweede. De 21-jarige Russin eindigde daarmee voor het eerst in haar carrière op een wereldbekerpodium.